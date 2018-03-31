Фролов: Наделали кучу ошибок. Футбол

Главный тренер "Черноморца" Константин Фролов подвел итог поединку с "Карпатами", который завершился победой львовян 3:1.

- Впечатления негативные, ведь уступили сопернику как по результату, так и игре. "Карпаты" заслужили победу, а мы дали много пространства и свободы их быстрым, креативным футболистам. Они полностью этим воспользовались. Мы сделали кучу ошибок. Что касается пропущенных мячей, то они повлияли на состояние игроков, команда выглядела "разбитой". Удаление и третий гол окончательно выбили нас из колеи.

- Несколько дней назад вы подписали Александра Гладкого, все надеялись его увидеть сегодня на поле ...
- Его нужно привести в форму. К следующей игре он будет готов.

- Матч в Одессе вы играли в меньшинстве, но тогда счет был ничейный. Что изменилось, "Карпаты" стали лучше?
- Не хочется говорить о кадровых проблемах, которые постоянно нас догоняют. Некоторые футболисты играли не на своих позициях, это дало преимущество сопернику. "Карпаты" полностью переиграли нас в центе поля.


Terrikon со ссылкой на ФК "Карпаты"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". ФутболРуслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол
Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. ФутболКонте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол
Зидан хочет продолжить работать в Реале. ФутболЗидан хочет продолжить работать в Реале. Футбол
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Шальке потерял надежду удержать Мейера. ФутболШальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол
Неймар вернется в Париж через две-три недели. ФутболНеймар вернется в Париж через две-три недели. Футбол
Реал не собирается продавать Иско. ФутболРеал не собирается продавать Иско. Футбол
Месси проверили на допинг. ФутболМесси проверили на допинг. Футбол
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
В ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. ФутболВ ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости