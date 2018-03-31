Фролов: Наделали кучу ошибок. Футбол
Главный тренер "Черноморца" Константин Фролов подвел итог поединку с "Карпатами", который завершился победой львовян 3:1.
- Впечатления негативные, ведь уступили сопернику как по результату, так и игре. "Карпаты" заслужили победу, а мы дали много пространства и свободы их быстрым, креативным футболистам. Они полностью этим воспользовались. Мы сделали кучу ошибок. Что касается пропущенных мячей, то они повлияли на состояние игроков, команда выглядела "разбитой". Удаление и третий гол окончательно выбили нас из колеи.
- Несколько дней назад вы подписали Александра Гладкого, все надеялись его увидеть сегодня на поле ...
- Его нужно привести в форму. К следующей игре он будет готов.
- Матч в Одессе вы играли в меньшинстве, но тогда счет был ничейный. Что изменилось, "Карпаты" стали лучше?
- Не хочется говорить о кадровых проблемах, которые постоянно нас догоняют. Некоторые футболисты играли не на своих позициях, это дало преимущество сопернику. "Карпаты" полностью переиграли нас в центе поля.
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31.03.2018 14:18