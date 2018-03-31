Зидан хочет продолжить работать в Реале. Футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поразмышлял на тему своего будущего в "Королевском клубе". Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" стал победителем Клубного чемпионата мира, однако довольно рано завершил выступления в Кубке Испании и практически лишился шансов на завоевание чемпионского титула. Последний шанс спасти сезон - снова выиграть Лигу чемпионов, где на стадии четвертьфинала "Реалу" будет противостоять туринский "Ювентус".

- Если бы все зависело от меня, я бы остался в "Реале". Я уже не раз говорил, что мой план состоит в том, чтобы работать в клубе настолько долго, насколько это возможно. Хочу остаться в "Реале", потому что мне нравится футбол и то, что я делаю. Я знаю, где нахожусь. Проблема в том, что судьба тренера в "Реале" всегда зависит от результатов. Я здесь уже 18 лет и знаю, как работает клуб, - заявил французский специалист.


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