Новостей.COM ⇒
2018-03-31
Сборная Украины сыграет с Албанией
Сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Албании 2 июня в Швейцарии.
Этот поединок будет вторым матчем национальной команды во время сбора, начало которого запланировано на 23 мая.
Фото: ffu.org.ua
Первый матч должен состояться 30 мая - встреча пройдет за пределами Украины.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Шальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол
31.03.2018 11:05
31.03.2018 11:05
←+Ctrl+→