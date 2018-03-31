Сборная Украины сыграет с Албанией

Сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Албании 2 июня в Швейцарии.
 
Этот поединок будет вторым матчем национальной команды во время сбора, начало которого запланировано на 23 мая.
Фото Сборная Украины сыграет с Албанией
Фото: ffu.org.ua
 
Первый матч должен состояться 30 мая - встреча пройдет за пределами Украины.
 


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