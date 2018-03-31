ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол

Греция может быть отстранена от международных футбольных соревнований после того, как в четверг выяснилось, что комитет по мониторингу ФИФА рекомендовал, чтобы членство федерации футбола Греции (EPO) было приостановлено ?на неопределенный период.

Председатель комитета по мониторингу ФИФА, созданного в июле прошлого года, Герберт Хубель внимательно следил за событиями в Греции, после чего направил рекомендательное письмо в исполнительный комитет ФИФА и EPO. Хотя это не является окончательным решением, его рекомендация будет официально представлена ??Совету национальных футбольных ассоциаций в мае.

Местные СМИ в Греции опубликовали письмо Хубеля, что стало предметом интенсивных обсуждений между должностными лицами EPO и Иваном Велой, еще одним представителем ФИФА, который занимается мониторингом в Афинах. Вела заявил, что различные должностные лица и клубные чиновники в социальных сетях только усугубляют ситуацию в греческом футболе, постоянно "добавляя топливо к костру".

"Комитет по мониторингу единогласно рекомендует немедленно приостановить членство Федерации футбола Греции (EPO) в ФИФА, - написал Хубель в своем письме. - Мы просим членов комитета ФИФА безотлагательно рассмотреть текущую ситуацию в греческом футболе и в EPO, а также передать дело в исполнительный комитет ФИФА для обсуждения".

Если EPO и правительство Греции не сдержат своих обещаний по внедрению новых мер по пресечению насилия и сомнительного поведения, которое до этого времени распространено во внутреннем футбольном сезоне, тогда есть большая вероятность того, что рекомендация Хубеля будет применена к греческому футболу.

Чемпионат Греции возобновится в этот уик-энд после того, как он был временно приостановлен на две недели после бурных инцидентов в дерби с участием некоторых лучших клубов страны. Президент EPO Евангелос Грамменос также опроверг сообщения о том, что он уйдет в отставку из-за растущего давления. Он пообещал, что будут взяты обещания от всех ответственных сторон прекратить насилие на стадионах и за их пределами, и обеспечить безопасность, в то время как будут введены в действие новые меры безопасности и более строгие наказания.

В то время как греческий футбол постоянно подвергался насилию и обвинениям в договорных матчах, в этом сезоне произошли беспрецедентные события с владельцем ПАОКа, который выбежал на поле, держась за пистолет в кобуре на поясе. За эти действия греко-роSSийский бизнесмен Иван Саввиди был оштрафован и ему было запрещено появляться на стадионах в течение трех лет, а на ПАОК наложены дисциплинарные и денежные штрафы.

Последствия футбольного Grexit будут разрушительными для футбольной Греции.

Последствия "Грексит":

Что "Грексит" будет значить для команд

- Никакие национальные команды, никакого пола или возраста, не смогут участвовать в международных соревнованиях. Это означает, что национальная команда Греции не сможет участвовать в отборочных турнирах Евро-2020, а также в Лиге Наций.

- Ни один греческий клуб не сможет участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это, несомненно, отрицательно скажется на престиже греческих команд в Европе, в то время как многие игроки будут стремиться переехать в другие клубы.

- Никакие международные товарищеские матчи, как внутри, так и за пределами границ Греции, не допускаются.

- Будут запрещены переходы иностранных футболистов в Грецию, а греческих игроков за границу.

Что означает "Грексит" на экономическом уровне

- Телерадиовещатели и спонсоры, вероятно, перестанут платить за чемпионат, в котором просто будет определяться чемпион страны. Клубы столкнутся с серьезными финансовыми проблемами, поскольку доходы от телевизионных прав, а также участия в европейских соревнованиях в целом помогали им выжить.

- Что касается Федерации футбола Греции, то она "зарабатывает" 5 миллионов евро в год от УЕФА и ФИФА, а общий оборот составляет от 20 до 22 миллионов евро, поскольку помимо доходов в Европе есть также деньги, которые она получает за Кубок Греции (2,5 млн евро), а также доходы от спонсоров и штрафов команд. Как правило, доход достигает 10 миллионов евро в год.