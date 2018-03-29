Моуринью нацелился на пять новичков. Футбол

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует пригласить в команду пять новых игроков в летнее трансферное окно. Португальский специалист хочет заменить Майкла Каррика и Маруана Фелайни двумя полузащитниками, и полностью переделать оборону команды, пригласив центрального защитника, а также крайних на левый и правый фланг.

По данным Manchester Evening News, именами приоритетами в среднюю линию являются бразильцы Жоржиньо из "Наполи" и Фред из "Шахтера". В центре обороны Моуринью хочет видеть бельгийца Тоби Алдервейрелда, который, скорее всего, покинет "Тоттенхэм" летом. Дэнни Роуз, Киран Тирни и Алекс Сандро находятся в списке Моуринью на левый край обороны. В статье не упоминаются, какие есть варианты на правофлангового защитника, но считается, что большой целью является Эктор Бельерин из "Арсенала".

По крайней мере, шесть футболистов покинут "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона.