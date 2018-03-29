Моуринью нацелился на пять новичков. Футбол

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует пригласить в команду пять новых игроков в летнее трансферное окно. Португальский специалист хочет заменить Майкла Каррика и Маруана Фелайни двумя полузащитниками, и полностью переделать оборону команды, пригласив центрального защитника, а также крайних на левый и правый фланг.

По данным Manchester Evening News, именами приоритетами в среднюю линию являются бразильцы Жоржиньо из "Наполи" и Фред из "Шахтера". В центре обороны Моуринью хочет видеть бельгийца Тоби Алдервейрелда, который, скорее всего, покинет "Тоттенхэм" летом. Дэнни Роуз, Киран Тирни и Алекс Сандро находятся в списке Моуринью на левый край обороны. В статье не упоминаются, какие есть варианты на правофлангового защитника, но считается, что большой целью является Эктор Бельерин из "Арсенала".

По крайней мере, шесть футболистов покинут "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ребров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. ФутболРебров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Отбор ЧМ-2018 (U-20): Козар вернулся и вновь ищет козырную картуОтбор ЧМ-2018 (U-20): Козар вернулся и вновь ищет козырную карту
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Кучер и Девич ждут от Украины результата с японцами и аравийцами. ФутболКучер и Девич ждут от Украины результата с японцами и аравийцами. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Саввиди дисквалифицировали на три года, ПАОК лишили очков. ФутболСаввиди дисквалифицировали на три года, ПАОК лишили очков. Футбол
Ибрагимович может дебютировать за Гэлакси уже 31 марта. ФутболИбрагимович может дебютировать за Гэлакси уже 31 марта. Футбол
Головко: С Англией показали одну из лучших игр в этом отборе. ФутболГоловко: С Англией показали одну из лучших игр в этом отборе. Футбол
Жилберто Силва: Бразилия сейчас в лучшей форме, чем на прошлом ЧМ. ФутболЖилберто Силва: Бразилия сейчас в лучшей форме, чем на прошлом ЧМ. Футбол
Сафронов: Не верилось, что мы действительно вышли на Евро. ФутболСафронов: Не верилось, что мы действительно вышли на Евро. Футбол
Себальос: Никто не заберет мою мечту - играть за Реал. ФутболСебальос: Никто не заберет мою мечту - играть за Реал. Футбол
Лацио рассчитывает получить за Савича свыше 90 миллионов евро. ФутболЛацио рассчитывает получить за Савича свыше 90 миллионов евро. Футбол
Слуцкий: Сейчас я тренирую намного лучше, чем еще год назад. ФутболСлуцкий: Сейчас я тренирую намного лучше, чем еще год назад. Футбол
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Нойер: Визит допинг-офицеров меня сильно удивил. ФутболНойер: Визит допинг-офицеров меня сильно удивил. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости