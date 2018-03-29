Головко: С Англией показали одну из лучших игр в этом отборе. Футбол

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко высказал свое мнение о поединке отбора на Евро-2019 против Англии (1:2). С учетом победы Нидерландов, после этого поражения сборная Украины опустилась на третью строчку в группе.

«Двоякое впечатление, потому что результат плохой. Любое поражение для тренера и для ребят, которые много сил отдали, — это не скажу, что трагедия, тем более при той игре. Мы показали одну из лучших игр в этом отборе, в матче с очень серьезным соперником. Двигаемся дальше.

У нас всего хватало: и травмированных, и ребят, которые болели. 18 человек мы нашли, и те ребята, которые выходили, я считаю, на сто процентов отработали. Дело в результате только», — заявил Головко в комментарии телеканалу «Футбол 1».

Добавим, что отборочный турнир для «желто-синих» продолжится уже в сентябре, когда состоятся спаренные домашние матчи с Латвией и Андоррой. В октябре завершать квалификацию украинцы будут встречами с прямыми конкурентами: Шотландией и Нидерландами.