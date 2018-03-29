Себальос: Никто не заберет мою мечту - играть за Реал. Футбол
Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мадридского клуба из-за нехватки игровой практики. Ранее в прессе появилась информация о возвращении футболиста в его предыдущую команду - «Бетис».
«Это правда, что главный тренер «Бетиса» контактировал со мной. Но моя позиция предельно ясна – я хочу остаться в Мадриде. К концу сезона может многое произойти, и у меня появятся шансы заиграть в «Реале». Ничто и никто не заберет мою мечту закрепиться в основе этого клуба.
В игре против «Леганеса» был очень сложны момент, когда я вышел на поле на последней минуте добавленного времени. Я отыграл всего 30 секунд, вернулся домой опустошенным. Но многие игроки мечтали бы сыграть и столько за «Реал». К тому же, на следующей тренировке Зидан извинился передо мной, между нами нет недопонимания.
Я ожидал, что буду играть больше, это правда. Я намерен продолжать усердно работать, показывать свой максимум. Тренер даст мне шанс и я им воспользуюсь», – приводит слова футболиста Deportes Cuatro.
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