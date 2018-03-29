Павелко: Головы полетят у всех, кто причастен к техническому поражению. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко в интервью телеканалу Футбол прокомментировал техническое поражение сборной Украины U-17 в матче с Сербией. Напомним, что санкции были применены в результате выхода на поле игроков Николая Яроша и Романа Бодни, которые не имели права участвовать в матче из-за перебора желтых карточек.

"Мы очень жестко проведем расследование, и поверьте, головы полетят у всех, кто к этому причастен. Думаю, во главе этой комиссии будет Мирон Маркевич, который будет одним из главных арбитров в вопросе, кто был причастен к тому, что ребята, которые по спортивному праву добились выхода, но из-за плохой работы всей системы администраторов департаментов никуда не вышли.

Я думаю, что их нужно поблагодарить за многолетний труд, наверное, у них притупился где-то взгляд. Это будет хорошая возможность посмотреть, кто работает, кто занимает какие департаменты, кто может быть внутренним "якорем", или же специально "засланными казачками", которые могут выполнять те или иные задачи.

Эти все люди пишут докладные, Маркевич их все соберет, и мы очень быстро сделаем кадровые выводы", - рассказал Павелко.


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