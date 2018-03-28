На матч с Шахтером болельщики Вереса поедут на автобусах

На матч 26-го тура чемпионата УПЛ против донецкого "Шахтера" во Львов болельщики "Вереса" поедут не красно-черным экспрессом, а автобусами.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор ГС Народный клуб "Верес" (Ровно) Евгений Донцов.

- Такое решение связано с тем, что красно-черный экспресс слишком поздно возвращается из Львова в Ровно. Чтобы болельщики могли вовремя вернуться домой и успеть на Пасхальную службу, клуб предлагает услуги автобусов, - сказал Евгений Донцов.

Автобусы отправятся во Львов от Veres Place 7 апреля в 10:00. Цена проезда в обе стороны - 100 гривен для членов Народного Клуба, а также 150 гривен - для всех остальных.