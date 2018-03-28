Евтушенко: Обыграли хорошую команду. Футбол

Эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Вадим Евтушенко о спарринге сборной Украины против Японии, который завершился победой нашей команды (1:2).

- Рад за сборную, ведь они обыграли хорошую команду. Сборная Японии – это одна из сильнейших команд Азии. Думаю, это сборная, которая способна преподнести определенные сюрпризы на Чемпионате Мира.

У нас нужно, прежде всего, выделить Коноплянку. Он был заметен в игре, и с его фланга создавались, в основном, моменты. Зинченко? Сложно требовать от парня какой-то классной игры на той позиции, на которой он играл, когда он в клубе он на ней давно не играет. Конечно, у тренерского штаба будет дилемма, как использовать Александра.