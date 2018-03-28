U-19: Сборная Украины ждет жеребьевку

Определились все участники решающей стадии Евро-2018 среди сборных U-19. Что приятно, среди них и украинская команда.

Напомним, подопечные Александра Петракова в невероятно драматичном матче элит-раунда с румынами вырвали необходимую победу (ничья не устраивала) на последних секундах - 2:1. Кстати, в предыдущей встрече украинцы с таким же счетом дожали Сербию также в компенсированное время.

Итак, сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2018, который с 16 по 29 июля будет проходить в Финляндии - в городах Вааса и Сейняйоки. Кроме сине-желтых, в форуме примут участие команды хозяев (дебютанты), а также Англии (обладатель титула), Италии, Франции, Португалии, Турции и Норвегии.

Восемь финалистов сформируют две группы по четыре сборные, в которых в один круг (туры - 16/17, 19/20, 22/23 июля) определят квартет претендентов на медали. Полуфинальные матчи запланированы на двадцать шестое число, финал - на двадцать девятое.

Кроме того, 26 июля состоится поединок за пятое место между командами, которые финишируют в своих группах третьими. Пять сильнейших сборных Евро-2018 получат путевки на чемпионат мира 2019 среди команд U-20, который пройдет в Польше .

Жеребьевка финального турнира Евро-2018 состоится 30 мая в Вааса и будет слепой. Только Финляндия в роли хозяина попадет в группу А под номером один.