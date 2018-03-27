УЕФА подтверждает изменения в правилах дозаявки игроков в еврокубках. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал изменения в правилах проведения еврокубковых матчей. Данные изменения будут применяться в равной степени к Лиге чемпионов УЕФА , Лиге Европы УЕФА и Суперкубку УЕФА :

• С сезона 2018/19 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена. На остальные три замены это не повлияет.

• Исключительно в финале Лиги чемпионов УЕФА , финале Лиги Европы УЕФА и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока (а не 18, как в других матчах). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона.

• Новое время начала матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА :

В Лиге чемпионов УЕФА матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 21:00CET. Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 18:55CET. В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

В Лиге Европы УЕФА матчи от группового этапа до 1/8 финала будут начинаться в 18:55CET и 21:00CET. Время начала каждого матча определится в соответствии с жеребьевкой. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 21:00CET. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

Суперкубок УЕФА будет начинаться в 21:00СЕТ. Это относится уже к матчу за Суперкубок УЕФА 2018 года, который состоится 15 августа на стадионе "Лиллекюла" в Таллине.

• Что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА , клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений. Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна.