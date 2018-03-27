МанСити нацелился на Иско и может побить клубный трансферный рекорд. Футбол

Хосеп Гвардиола продолжает размышлять над тем, как ему усилить атакующую мощь полузащиты "Манчестер Сити". Очередной трансферной целью испанского наставника "горожан" стал полузащитник "Реала" Иско. Британская пресса отмечает, что в прошлом году футболист отверг два предложения английского клуба, однако теперь намерен ответить согласием.

Ожидается, что трансферная сумма летней сделки может составить порядка 75 млн. фунтов. В этом случае "Манчестер Сити" обновит свой клубный трансферный рекорд, установленный в январе 2018 года. Тогда "горожане" приобрели у "Атлетика" из Бильбао защитника Эмерика Ляпорта, заплатив за футболиста 57 млн. фунтов.

Кроме того, "Манчестер Сити" продолжает проявлять интерес к полузащитнику "Шахтера" Фреду.