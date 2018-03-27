НХЛ: Вегас выходит в плей-офф, Вашингтон побеждает, Тампа уступает аутсайдеру

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-27. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Флорида" - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

"Флорида" лишь на балл отстает от зоны плей-офф Восточной конференции после победы над "Айлендерс". Голкипер "Пантерс" Джеймс Раймер, отразив за матч 32 броска, сделал свой пятый шатаут в сезоне. По шайбе и голевой передаче на свой счет записали Кит Яндл и Евгений Дадонов. Еще одна шайба за Ником Бьюгстадом.

"Торонто" - "Баффало" - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

"Баффало" прервал домашнюю серию "Торонто" (13 побед), добыв волевую победу над соперником, благодаря двум шайбам в третьем периоде поединка. Дубль на счету Джека Айкела, еще одна шайба за Кейси Нельсоном. У "Кленовых листьев" отличились Патрик Марло и Назим Кадри.

"Каролина" - "Оттава" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Дебютная шайба в НХЛ Уоррена Фогеля помогла "Каролине" одержать третью победу кряду. "Ураганы" обыграли "Оттаву" и продолжают бороться за место в плей-офф в Западной конференции. По шайбе в ворота соперников отправили Валентин Зыков, Брок Макгинн и Себастьян Ахо, а голкипер "Каролины" Кэм Уорд отразил за матч всего 19 бросков.

"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)

"Вашингтон" одержал четвертую победу кряду, обыграв "Рейнджерс". Свои 4 шайбы "Кэпиталз" отправил в ворота соперников в первом периоде. 45-й гол в сезоне на свой счет записал лидер рейтинга снайперов Александр Овечкин, а Евгений Кузнецов отличился в меньшинстве. По голу в активе Мэтта Нисканена и Ти-Джея Оши.

"Монреаль" - "Детройт" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

"Детройт" потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях "Монреалю", в составе которого дублем отметился Брэндан Галлахер. По шайбе на счету Александра Гальченюка и Пола Байрона.

"Тампа" - "Аризона" - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

"Тампа" проиграла на своей площадке аутсайдеру лиги "Аризоне" и упустила шанс вернуть себе лидерство в лиге. На 38-й гол в сезоне Никиты Кучерова, гости ответили точными бросками Тревора Мерфи, Джейкоба Чикрана, Брендана Перлини и Клейтона Келлера.

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 3:4 ПБ (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

"Сан-Хосе" продлил победную серию до 8-ми матчей, обыграв в гостях "Чикаго". Голами в составе победителей отметились Маркус Соренсен, Эвандер Кейн и Томаш Хертль, а победу "Шаркс" принесла удачная попытка Кевина Лабанка в серии буллитов.

"Вегас" - "Колорадо" - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

"Вегас" стал пятым клубом лиги, которому удалось забронировать за собой место в плей-офф. "Голден Найтс" обыграли "Колорадо", благодаря точным броскам Алекса Туха, Джонатана Маршессо, Ши Теодора и Уильяма Карлссона. Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отразил за матч 28 бросков по воротам.

"Лос-Анджелес" - "Калгари" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

"Лос-Анджелес" вернулся в зону плей-офф Западной конференции, обыграв "Калгари", который потерпел уже 6-е поражение кряду. Голкипер "Кингз" Джонатан Куик отразил за матч 23 броска, сделав свой 4-й шатаут в сезоне. Заброшенными шайбами в матче отметились Дион Фанеф, Анже Копитар и Джефф Картер.