Месси: Стать чемпионом мира? Сейчас или никогда! Футбол

Лидер каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что решительно настроен побороться за титул чемпиона мира.

- Мы хотим избавиться от дурного вкуса и выиграть чемпионат мира. У нас есть долг перед собой, не перед болельщиками. Им мы ничем не обязаны, потому что всегда отдаем все. Мы участвовали в трех финалах, но Богу было угодно, чтобы мы не выиграли. Чувствуем, что наступил тот момент, когда можно сказать: "Сейчас или никогда", - заявил Месси в интервью программе "90 минут футбола".

Напомним, что четыре года назад сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где в дополнительное время уступила немцам - 0:1.

Впрочем, сам Месси понимает, что победить на ЧМ по футболу 2018 будет нелегко. "Реальность такова, что мы не входим в число кандидатов на победу на чемпионате мира. Есть команды, которые намного лучше нас", - считает Месси.

Ранее голкипер сборной Италии Джиджи Буффон заявил, что Аргентина является одним из фаворитов ЧМ по футболу 2018.


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