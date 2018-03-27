Клуб Английской Премьер-Лиги – на грани банкротства

"Вест Бромвичу" нечем платить зарплату игрокам

Клуб Английской Премьер-Лиги – на грани банкротства
Фото: Википедия

Новый исполнительный директор клуба Английской Премьер-Лиги "Вест Бромвич" Марк Дженкинс сделал шокирующее заявление о том, что в казне клуба не осталось денег даже на зарплату игрокам.

Шокирующие результаты "Вест Бромвича" во втором круге, отправили "дроздов" на дно турнирной таблицы.

За семь туров до завершения сезона отставание "ВБА" от спасительного 17-го места составляет 10 очков.

Ранее в этом сезоне китайские владельцы клуба отправили в отставку с поста главного тренера Тони Пьюлиса, назначив на его место Алана Пардью, а когда это не дало эффекта, решили обновить руководящий состав, отправив в отставку исполнительного директора Мартина Гудмена и президента Джона Уильмса.

Дженкинс, заступивший на место Гудмена, обнаружил, что финансы "Вест Бромвича" находятся в катастрофическом состоянии. Клуб стоит на пороге самого настоящего банкротства.

"В отчете за этот финансовый год мы отобразим существенные убытки. Несмотря на рекордные по меркам клуба зарплаты, трансферные суммы и арендные платы, мы все равно оказались в этом положении (на дне АПЛ)".

"Буду честен. Когда я вернулся, то был шокирован некоторыми решениями, принятыми до меня. За те 12 месяцев, что меня не было в клубе, все рассыпалось. Сейчас у нас не осталось денег на зарплату", - гласит заявление Дженкинса.


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