Арсен Венгер пожаловался на возрастную дискриминацию

Менеджер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его работа должна оцениваться по результатам его команды, а не по его возрасту.

"Я всегда стараюсь делать все возможное для клуба, а остальные вещи находятся на заднем плане. Но в целом, чем старше вы становитесь, тем чаще вам приходится сталкиваться с возрастной дискриминацией", - посетовал 68-летний французский специалист, который с 1996 года работает в лондонском клубе.

"Я понимаю, что я должен быть готов к последствиям, если результаты не будут хорошими, но я не могу принять критику, когда мне постоянно вспоминают, как долго я работаю в клубе и моем возрасте. У меня нет проблем, если работа оценивается по результатам команды", - заметил Венгер.

"Возможно, я наивен, но я надеюсь, что люди помнят, сколько я сделал для "Арсенала", - подытожил француз, который выиграл с "канонирами" 17 трофеев, в том числе три титула чемпиона Англии.

За восемь туров до окончания чемпионата Англии "Арсенал" на 13 очков отстает от зоны Лиги чемпионов, но может туда попасть через Лигу Европы, где в четвертьфинале встретится с московским ЦСКА.


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