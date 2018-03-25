Захаркив сделал хет-трик в двухсторонке Олимпика. Футбол

Текущая тренировочная неделя получилась для "Олимпика" интенсивной, ребята выполнили большой объем работы, а заключительный день недельной сессии завершили двухсторонней игрой. Ей предшествовала разминка, которую проводил ассистент главного тренера Алексей Змиевский.

Ребята поделились на две команды, одни надели зеленые манишки, другие – красные. Матч получился боевым, каждый футболист старался проявить свои лучшие качества. Счет открыли "зеленые", Юрий Захаркив оказался проворнее всех и отправил мяч в сетку. Вскоре Геннадий Пасич замкнул прострел справа и сравнял счет, но спустя время Захаркив оформил дубль, вновь выведя "зеленых" вперед. Юрий забил и третий мяч, но уже в команде "красных". Еще один классный гол на счету Леонидаса, а "красные" в итоге добыли победу – 3:2.

Отметим, что лазарет "Олимпика" пуст, все футболисты здоровы и интенсивно работают на тренировках, готовясь к очередному туру чемпионата Украины, который состоится в первый день апреля. Соперником дончан станет каменская "Сталь".