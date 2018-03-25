Тибо Куртуа не поможет сборной Бельгии. Футбол

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды, сообщает официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Причина - мышечное повреждение у вратаря.

Таким образом, страж ворот не примет участие в предстоящем товарищеском матче против команды Саудовской Аравии. О степени тяжести травмы пока ничего не сообщается.