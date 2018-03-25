Тибо Куртуа не поможет сборной Бельгии. Футбол

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды, сообщает официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Причина - мышечное повреждение у вратаря.

Таким образом, страж ворот не примет участие в предстоящем товарищеском матче против команды Саудовской Аравии. О степени тяжести травмы пока ничего не сообщается.

Ранее, напомним, французские СМИ уверяли, что представитель "Пари-Сен-Жермен" встретился с Тибо Куртуа, пытаясь убедить бельгийского вратаря покинуть "Челси". У 25-летнего вратаря действующий контракт с "Челси" до 2019 года, и он пока не обсуждал свое будущее с "синими". Голкипер хотел бы по новому контракту еженедельную зарплату в 200 000 фунтов стерлингов, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси".


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