Беньямин Вербич: Переход в Динамо был сложным решением. Футбол

Новичок "Динамо" полузащитник Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в киевском клубе.

"Надеюсь, что "Динамо" – не последний шаг в моей футбольной карьере. Пока решил так, но надеюсь, что когда-нибудь сыграю в клубе из топ-5 лиги. Это всегда было моей целью.

Переход в "Динамо" был сложным решением. Были предложения с Англии и Италии, но я решил перейти в "Динамо". Украинцы были сильно заинтересованы во мне, и мне понравилось, как они представили мне свое видение футбола. Всем в клубе я доволен, меня хорошо приняли. Футболисты здесь более открытые, чем в Дании. С первого дня мне было хорошо.

В Украине уже говорят о предстоящем дерби с "Шахтером". Не могу дождаться этого матча, хочу быть частью этого спектакля.

Поддержка на трибунах? В игре с "Лацио" было больше 50 000 болельщиков, через несколько дней только около четырех тысяч на матче чемпионата. Думаю, это из-за холода. Говорят, что когда станет теплее, болельщиков будет больше.

Киев сильно отличается от Копенгагена, но все здесь хорошо. Ни на что не могу жаловаться. Я переехал в квартиру, все отлично, только немного холодно", - сказал Вербич в интервью siol.net.