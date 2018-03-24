Трагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудь
Очередная футбольная трагедия потрясла мир. На этот раз из Хорватии пришли ужасные новости. Во время матча между "Марсонией" и "Славонией" 25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча. Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.
Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота "Вартекса" он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за "Загреб", где начал свою профессиональную карьеру. А в "Марсонию" он перешел как раз из "Славонии".
Бруно является братом Габриэля Бобана, который защищает цвета "Осиека".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
24.03.2018 16:35