Трагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудь

Очередная футбольная трагедия потрясла мир. На этот раз из Хорватии пришли ужасные новости. Во время матча между "Марсонией" и "Славонией" 25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча. Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.

Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота "Вартекса" он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за "Загреб", где начал свою профессиональную карьеру. А в "Марсонию" он перешел как раз из "Славонии".





Бруно является братом Габриэля Бобана, который защищает цвета "Осиека".