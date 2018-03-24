U-17: Украинцы одержали волевую победу в элит-раунде. Футбол

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2001 года рождения) во втором туре элит-раунда Евро-2018 выиграла у сборной Сербии.

Начало оказался не очень удачным для украинских, которые пропустили уже на 12-й минуте. Но потом сине-желтые продемонстрировали характер. Еще в первом тайме форвард «УФК-Карпаты» Даниил Сикан сравнял счет, забив свой второй мяч на турнире. А после перерыва полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик принес сборной Украины победу.

Этот выигрыш значительно улучшил шансы сине-желтых пробиться в финальную часть Евро-2018 (U-17).

Сербия (U-17) - Украина (U-17) - 1:2 (1:1)
Голы: Йочич (12 Радмановац) - сикан (32, М.Мудрик), М.Мудрик (72).

Украина (U-17): Трубин (к), В.Мудрик (Данилюк, 78), Аусси, Биловар, Ярош, Гуров, Бодня, М.Мудрик, Волошин, Шулянский, Сикан (Чирук, 70).

Положение команд:

И В Н П М В 1. Украина 2 1 1 0 3-2 4 2. Сербия 2 1 0 1 3-2 3 3. Испания 1 0 1 0 1-1 1 4. Чехия 1 0 0 1 0-2 0

27.03.2018
Чехия - Украина 15.30
Испания - Сербия 15.30

Напомним, что путевки в Англию на финальный турнир Евро-2018 получат победители восьми групп и семь лучших вторых сборных.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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