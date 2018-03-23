Официально: Ибрагимович - игрок Лос-Анджелес Гэлакси. Футбол

Бывший игрок "Ювентуса", "Интера", "Милана" и "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович присоединился к клубу MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".

Накануне шведский футболист расторг контракт с "Манчестер Юнайтед", а сегодня посетил базу новой команды и познакомился с игроками и персоналом.

Несмотря на то, что "ЛАГ" официально объявил о новичке, похоже, что нападающий пока не подписывал с клубом полноценный контракт с зарплатой, так как каждому клубу разрешено иметь в составе трех иностранных игроков, а по состоянию на начало марта в "Гэлакси" числились Ромен Алессандрини, Джовани душ Сантуш и Джонатан душ Сантуш.

Напомним, что Ибрагимович провел большую часть карьеры в Серии А, перейдя в "Ювентус" из "Аякса" в 2004-м году.