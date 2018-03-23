Куман: Джастину Клюйверту лучше остаться в Аяксе. Футбол

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман надеется, что перспективный нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт не будет спешить покидать Амстердам.

- Я разговаривал с Джастином на эту тему. Знаю, что он ведёт переговоры с "Аяксом" о новом контракте (нынешний рассчитан до лета 2019-го - прим.). Думаю, это было бы правильно - в 18 лет лучше остаться в Голландии, - приводит слова Кумана британская пресса.

Напомним, сыном легенды голландского футбола Патрика Клюйверта интересуются многие топ-клубы Европы. Ранее слухи сватали молодого игрока в "Барселону" и "Манчестер Юнайтед". Интерес со стороны европейских грандов подтвердил и агент игрока Мино Раиола. Поговаривают, что наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью даже проводил встречу с футболистом и его менеджером.