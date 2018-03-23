Буффон: Роналду стал убийцей в штрафной. Футбол
Cтраж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о сильных игровых качествах лидера атак "Реала" Криштиану Роналду и его извечного конкурента Лионеля Месси из "Барселоны".
- Они совершенно разные футболисты. Месси является более разносторонним, преимущественно действует из глубины, обладает лучшей техникой и видением игры, из-за чего Лионель больше напоминает треквартисту, чем завершителя атак.
Криштиану же стал убийцей в штрафной площади. Наверное, это объясняется тем, что он немного старше. Если сравнивать с прежним Роналду, то он больше экономит свои силы и не смещается на фланги ради финта или очередного трюка. Тем не менее, португалец может превратить в гол любой момент в штрафной, - приводит слова Буффона издание Football Italia.
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