Буффон: Роналду стал убийцей в штрафной. Футбол

Cтраж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о сильных игровых качествах лидера атак "Реала" Криштиану Роналду и его извечного конкурента Лионеля Месси из "Барселоны".

- Они совершенно разные футболисты. Месси является более разносторонним, преимущественно действует из глубины, обладает лучшей техникой и видением игры, из-за чего Лионель больше напоминает треквартисту, чем завершителя атак.

Криштиану же стал убийцей в штрафной площади. Наверное, это объясняется тем, что он немного старше. Если сравнивать с прежним Роналду, то он больше экономит свои силы и не смещается на фланги ради финта или очередного трюка. Тем не менее, португалец может превратить в гол любой момент в штрафной, - приводит слова Буффона издание Football Italia.