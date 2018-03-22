Стадион в Лас-Вегасе обойдется в 1,8 миллиарда долларов. Футбол

Строительство нового ультрасовременного 65-тысячного стадиона в Лас-Вегасе обойдется в 1,8 миллиарда долларов, сообщили инвесторы проекта.

Спортивное сооружение, которое станет домом для американской футбольной команды "Лас-Вегас Рэйдерс" после переезда из Окленда, должен быть готов к 1 августа 2020 года.

850 миллионов долларов на строительство стадиона будут предоставлено клубом, еще 750 миллионов будут получены от частных инвесторов, а последние 200 миллионов будут выделены Национальной футбольной лигой в виде займа.

Переезд "Рэйдерс" из Окленда в Лас-Вегас был одобрен владельцами команды НФЛ в апреле 2017 года.

Попытки заполучить футбольный клуб предпринимались в Лас-Вегасе и раньше, но все они проваливались, в основном по одной и той ж причине – из-за недостатка места для строительства стадиона.