Стадион в Лас-Вегасе обойдется в 1,8 миллиарда долларов. Футбол
Строительство нового ультрасовременного 65-тысячного стадиона в Лас-Вегасе обойдется в 1,8 миллиарда долларов, сообщили инвесторы проекта.
Спортивное сооружение, которое станет домом для американской футбольной команды "Лас-Вегас Рэйдерс" после переезда из Окленда, должен быть готов к 1 августа 2020 года.
850 миллионов долларов на строительство стадиона будут предоставлено клубом, еще 750 миллионов будут получены от частных инвесторов, а последние 200 миллионов будут выделены Национальной футбольной лигой в виде займа.
Переезд "Рэйдерс" из Окленда в Лас-Вегас был одобрен владельцами команды НФЛ в апреле 2017 года.
Попытки заполучить футбольный клуб предпринимались в Лас-Вегасе и раньше, но все они проваливались, в основном по одной и той ж причине – из-за недостатка места для строительства стадиона.
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