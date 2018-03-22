Алонсо обвинен в неуплате налогов. Футбол
Бывшей звезде "Ливерпуля" и мадридского "Реала" грозит пять лет лишения свободы.
Испанского футболиста, полузащитника сборной Испании и немецкого клуба "Бавария" Хаби Алонсо прокуратура обвинила в неуплате почти 2 млн евро налогов.
Как сообщает ВВС, бывшей звезде "Ливерпуля" и мадридского "Реала" грозит пять лет лишения свободы.
Согласно обвинению, речь идет о невыплаченных налогах за период между 2010 и 2012 годами, когда Алонсо играл за мадридский "Реал". Хаби Алонсо отвергает все обвинения в свой адрес.
Прокуратура требует также наказать финансового советника футболиста Ивана Салдуа, а также менеджера португальской компании, чьими услугами воспользовался Хаби Алонсо для того, чтобы якобы избежать выплаты налогов. Обвинение также требует оштрафовать футболиста на 4 миллиона евро, плюс 2 миллиона недоплаченных налогов.
Суд в Мадриде вновь открыл дело против Алонсо в 2017 году, так как, как было сказано, обвинения против него во многом подтверждены.
Перешедший в 2009 году из "Ливерпуля" в "Реал" Алонсо - не первый футболист, которого власти Испании преследуют за уклонение от налогов. В феврале нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, чтобы не быть привлеченным к суду, согласился на 16-месячный условный срок за уклонение от налогов.
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу заключения условно, но прокуратура согласилась заменить тюремный срок Месси на штраф.
Звезда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду отрицает обвинения в том, что уклонился от выплаты налогов на сумму в несколько миллионов евро. Вместе с тем испанская налоговая отказалась принять от Роналду 4 млн евро компенсации, чтобы закрыть уголовное дело.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
21.03.2018 16:39
22.03.2018 10:03