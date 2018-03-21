Люк Шоу может покинуть МЮ из-за конфликта с Моуринью. Футбол

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу расстроен своим положением в команде и может покинуть клуб летом.

Сообщается, что 22-летний англичанин огорчен словами в свой адрес со стороны главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью. После матча 1/4 финала Кубка Англии «Брайтоном» (2:0) португальский специалист публично раскритиковал игрока, объяснив замену в перерыве тем, что Шоу не следовал его тактическим инструкциям.

«То, как Моуринью обращается с Люком, – настоящий позор. Если существует какая-то проблема между ними, то лучше сохранить достоинство и не выносить сора из избы. Если бы подобный случай произошёл на другом рабочем месте, то последовало бы незамедлительное увольнение. Это отвратительно. Несколько недель назад Моуринью хвалил его, а теперь каждое действие подвергает критике.

Люк – сильный парень. Он не допустит, чтобы Моуринью сломал ему жизнь. Он планирует рассмотреть своё будущее летом и намерен попасть с состав сборной Англии на ЧМ-2018», — цитирует источник Sky Sports News.

Контракт Люка Шоу с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. Напомним, что футболист перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» за 27 миллионов фунтов в 2014 году.