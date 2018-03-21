Люк Шоу может покинуть МЮ из-за конфликта с Моуринью. Футбол

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу расстроен своим положением в команде и может покинуть клуб летом.

Сообщается, что 22-летний англичанин огорчен словами в свой адрес со стороны главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью. После матча 1/4 финала Кубка Англии «Брайтоном» (2:0) португальский специалист публично раскритиковал игрока, объяснив замену в перерыве тем, что Шоу не следовал его тактическим инструкциям.

«То, как Моуринью обращается с Люком, – настоящий позор. Если существует какая-то проблема между ними, то лучше сохранить достоинство и не выносить сора из избы. Если бы подобный случай произошёл на другом рабочем месте, то последовало бы незамедлительное увольнение. Это отвратительно. Несколько недель назад Моуринью хвалил его, а теперь каждое действие подвергает критике.

Люк – сильный парень. Он не допустит, чтобы Моуринью сломал ему жизнь. Он планирует рассмотреть своё будущее летом и намерен попасть с состав сборной Англии на ЧМ-2018», — цитирует источник Sky Sports News.

Контракт Люка Шоу с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. Напомним, что футболист перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» за 27 миллионов фунтов в 2014 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Формула-1 получила новую музыкальную тему. ФутболФормула-1 получила новую музыкальную тему. Футбол
Яремчук не поможет сборной и пропустит три недели. ФутболЯремчук не поможет сборной и пропустит три недели. Футбол
Поединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. ФутболПоединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. Футбол
Хави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. ФутболХави: Барселона станет итоговым экзаменом для Дембеле. Футбол
Головко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. ФутболГоловко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. Футбол
ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"ХАВИ: "Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом"
Мороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. ФутболМороз и снег не испугали сборную Украины: фоторепортаж. Футбол
Во все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинствВо все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинств
Мэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. ФутболМэйвезер думает о покупке Ньюкасла и приглашении Роналду. Футбол
Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. ФутболИсландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости