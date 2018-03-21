Поединок Украины U-17 перенесли в другой город из-за неготовности поля. Футбол

Сегодня подопечные Олега Кузнецова начнут выступление в решающей части отборочного цикла к Евро-2018. С 21 по 27 марта в Чехии "сине-желтые" проведут решающие три встречи в борьбе за путевку на континентальное первенство.

Уже сегодня сборной Украины U-17 предстоит поединок против Испании. Матч начнется по расписанию (начало - в 15.30 по киевскому времени), но только в Брно, а не, как ранее планировалось, в Оломоуце, где из-за погодных условий газон оказался не в лучшем состоянии в связи с отсутствием подогрева.

Далее украинцы встретятся с Сербией (24 марта), а заключительный матч проведут против Чехии (27 марта).

Победитель группы напрямую попадет на Евро-2018, также на турнир отберутся семь лучших команд из восьми, которые займут вторые места в квартетах. Таким образом, 15 сборных, которые преодолеют квалификацию, присоединятся к хозяевам первенства - англичанам. Финальный турнир пройдет 4-20 мая в восьми городах Англии. Жеребьевка запланирована на 5 апреля.

Добавим, что ранее стал известен полный список футболистов, вызванных на матчи отбора к Евро-2018.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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