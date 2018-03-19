Хави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. Футбол

Хави Эрнандес - игрок особенный. С именем полузащитника связана самая успешная эра в истории "Барселоны", которая вместе с ним выиграла четыре Лиги чемпионов УЕФА . В 2015 году Хави отправился в Катар, где играет до сих пор, а каталонцы с тех пор ни разу не побеждали в Лиге чемпионов. UEFA.com побеседовал с чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы о начале его футбольного пути.

Детство вы провели в Таррасе. Какое место занимал футбол в вашей жизни? Болели за "Барселону" еще мальчишкой?

Да, футбол был моей жизнью с самого детства, сколько себя помню. Моя семья страстно любит футбол. Родители, старшие братья и сестра - всем нравится футбол. Это часть нашей жизненной философии. Это в нашей культуре, это словно религия нашей семьи. Мы любим футбол. Это развлечение, которое приносит удовольствие, и это моя жизнь. Мне выпал шанс заниматься в "Барселоне" футболом профессионально и зарабатывать этим на жизнь. Я болел за "Барселону" с детских лет, как и мои родители с другими членами семьи. Было здорово играть за "Барселону" так долго.

Вы оказались в "Ла Масии" в 11 лет. Помните свои чувства в первый день?

Я не мог в это поверить. Сначала я побывал на просмотре, где очень много мальчишек старались получить место в академии. Отец не сказал мне, что контракт с "Барселоной" уже подписан, и потому я, конечно, нервничал. Я принял участие в просмотре, и отец сказал, что меня уже подписали, что переговоры с клубом уже прошли. Это невероятные ощущения, я будто в сказку попал. Старался наслаждаться с первого дня, учился у тренеров... Мне посчастливилось получить в "Барселоне" не только футбольное образование, но и пройти школу жизни.

Когда "Барселона" выиграла Лигу чемпионов в 1992 году, вы все еще учились в "Ла Масии". Какие воспоминания сохранили о том финале? Насколько важной была та победа для "Барселоны"?

Думаю, тогда и началась победная эра "Барселоны", которая продолжается по сей день. Семена посеяло поколение Йохана Кройффа. Команда мечты с Пепом Гвардиолой, Рональдом Куманом, Христо Стоичковым, Микаэлем Лаудрупом и игроками сборных: Хосе-Мари Бакеро, Гильермо Амором, Андони Субисарретой и Эусебио. То поколение футболистов, ведомое Кройффом, было примером и образцом для следующих поколений. "Барса" поднялась на уровень выше. Тот период был самым успешным в истории клуба, если сравнивать с предыдущими. Затем, благодаря отточенному игровому стилю, было завоевано множество трофеев. За этот стиль нас уважают во всем мире.

Футбол "Барселоны" по душе всем, в том числе и игрокам. Тот финал я смотрел дома по телевизору. Братья отправились на "Уэмбли", а я был еще слишком маленьким. Все время говорил родителям, что тоже хочу поехать на "Уэмбли", но мне не разрешили. Так что смотрел финал дома с родителями, сестрой и дедом. Мы получили от матча большое удовольствие. Гол Кумана привел в экстаз всех поклонников "Барсы". Это был первый для клуба Кубок европейских чемпионов, которого все так ждали, особенно с учетом поражений в предыдущих финалах. Это был такой долгожданный момент!

Какие ценностям вы научились в "Ла Масии"? Как обучение в юношеской академии повлияло на вашу карьеру?

Я всегда говорил, что "Барса" - не просто футбольная школа, а школа жизни. Там учат уважать других, ценить одноклубников и не быть эгоистом. Футбол - командная игра, и тебя учат думать о партнерах по команде, уважать любые решения тренера, даже если он оставил тебя в запасе. Нужно с уважением относиться к командному механизму, понимать, как строится работа в коллективе. Меня научили этому дома - считаю, что воспитывался в образцовой семье. Но и в "Барселоне" тоже. Дома и в "Ла Масии" все было сделано для того, чтобы я стал хорошим человеком. В "Барсе" тебя не просто учат играть в футбол. Там стараются сделать тебя лучше как человека. Это настоящая школа жизни.