Швед: Это шаг вперед. Футбол

Марьян Швед мог и должен был стать героем матча в Александрии. Тренеры были вынуждены делегировали воспитанника карпатовской школы в атаку - можно сказать, что с выбором форварда они не ошиблись. Угроза от Шведа возникала регулярно, но все самое интересное Марьян приберег на второй тайм. Сначала сравнял счет, а на последних минутах не забил ... сразу два гола.

«Мой гол? Обыграл соперника один в один, и пробил. Для этого я нападающий, чтобы забивать голы. Несмотря на хорошую оборону «Александрии», удавалось их обыгрывать, отбирать мяч. У нас много футболистов, которые хорошо играют в отборе. Жаль, что не забили больше, хотя и имели несколько хороших моментов. Немного не повезло, но мы действительно были лучше соперника.

В конце матча имел два очень хороших эпизода. Честно говоря, сам не до конца понимаю, почему отдал пас партнерам, ведь я видел, что есть свободный Санчес и набегает Голодюк. Решил пробить сам, хотя мог, пожалуй, отдать передачу. Хотел остановить мяч и пробить в дальний угол, но поехала нога ... Очень расстроился, ведь этот мяч стоил команде победы. Так же как и последний эпизод. Снег в глаза залетел, я почти ничего не видел, бил наугад.

Конечно, тяжелые погодные условия тоже отразились на игре. Не ждали такого в середине марта, трудно было быстро сориентироваться. Несмотря на это, игра была хорошей. Команда старалась, мы ехали за победой. Если говорить о качестве сегодняшней игры, то считаю, что это шаг вперед".