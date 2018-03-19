Бернард: Возможно, вернусь в Бразилию. Футбол

Полузащитник "горняков" Бернард, который летом получит статус свободного агента, не планирует оставаться в Украине. Слухи отправляли 25-летнего хавбека на Туманный Альбион, но сам футболист готов продолжить карьеру на родине.

- Последние годы в "Шахтёре" были непростыми. Из-за травмы плеча я решил отправиться на операцию, поскольку тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу побыстрее восстановиться, но потребуется время. Думаю, месяца четыре.

Когда контракт с "Шахтёром" закончится, я хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока что не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине играть непросто, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как было раньше, он меня не устраивает, - сказал Бернард в эфире программы "Профутбол".


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