Бернард: Возможно, вернусь в Бразилию. Футбол
Полузащитник "горняков" Бернард, который летом получит статус свободного агента, не планирует оставаться в Украине. Слухи отправляли 25-летнего хавбека на Туманный Альбион, но сам футболист готов продолжить карьеру на родине.
- Последние годы в "Шахтёре" были непростыми. Из-за травмы плеча я решил отправиться на операцию, поскольку тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу побыстрее восстановиться, но потребуется время. Думаю, месяца четыре.
Когда контракт с "Шахтёром" закончится, я хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока что не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине играть непросто, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как было раньше, он меня не устраивает, - сказал Бернард в эфире программы "Профутбол".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.03.2018 10:42
19.03.2018 10:43