Бойчишин: Показали качественную игру в сложных условиях. Футбол

Главный тренер «Карпат» Олег Бойчишин поделился мнением о матче 24-го тура УПЛ с «Александрией» (1:1).

«Я поддерживаю мнение о том, что обе команды показали качественный футбол в чрезвычайно сложных условиях. И «Карпаты», и «Александрия» играли достаточно хорошо, создали немало моментов. Сказать, заслуживал ли кто-то на поражение трудно. Однако, мы создали моменты, где могли бы значительно лучше распорядиться мячом, и тогда результат стал бы в нашу пользу.

Мы очень подробно изучали соперника. Знали, что стандарты — их сила. Удавалось справляться с ними до того момента, когда пропустили. Значит, мы недоработали. И все же я доволен действиями наших ребят, которые бились до последней секунды и могли победить.

Ротация? На эту игру тренерский штаб решил выставить такую ??формацию. Думаю, это было правильное решение. Мы не задействовали ряд игроков, но это не говорит о том, что мы на них не рассчитываем. Каждая игра — новая страница. Есть тренировочный процесс, во время которого надо доказывать и показывать», — цитирует Бойчишина официальный сайт «Карпат».