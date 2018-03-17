Антонио Конте: мне трудно обсуждать решения тренеров сборных. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил надежду, что капитан "синих" Гари Кэйхилл попадет в состав сборной Англии на финальную часть чемпионата мира, однако итальянец также отметил, что важно уважать решения тренеров сборных, отмечает клубная пресс-служба.

Кэйхилла не оказалось в оглашенном на этой неделе списке приглашенных в сборную Гарета Саутгейта, однако Конте, тренировавший национальную команду Италии до перехода в "Челси", может объяснить логику человека, занимающего эту должность: сборная Англии уже попала в финальную часть турнира, и им предстоят только товарищеские матчи.

"Мы говорим об очень хорошем футболисте, это классный игрок и отличный человек, - говорит Конте о Кэйхилле. - Учитывая мое прошлое, мне трудно обсуждать решения тренеров сборных. Мы должны уважать эти решения, потому что это не окончательный состав сборной на чемпионат мира. Возможно, тренер хочет посмотреть новых игроков или поискать новые решения. В голове тренера всегда много мыслей, когда он составляет список, и необходимо рассуждать четко".


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