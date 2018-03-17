Лопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объяснил свое решение не вызывать на мартовские товарищеские матчи с Германией и Аргентиной форварда «Челси» Альваро Морату.

«Чемпионат мира стартует не завтра. В состав не попали некоторые игроки, но у них есть шансы поехать на ЧМ-2018. То же самое касается и тех, кто в составе. Мы хотим собрать побольше информации о футболистах.

У Мораты были некоторые проблемы, он играл не так много, но его шансы никуда не делись. Уверен, Альваро отлично проведет концовку сезона и будет иметь хорошие шансы поехать на чемпионат мира.

Мы посчитали, что сейчас время пригласить в команду свежие лица. Они в хорошей форме, однако остаются и те, кто заслуживает приглашения, но не получил его. На наш взгляд, это подходящий момент вызвать в сборную Дани Парехо и Маркоса Алонсо. Нам также очень нравится Родри, это весьма разносторонний игрок. Мы получали по нему весьма положительные отчеты», – цитирует Лопетеги Goal.