Болкун: Арене Львов очень трудно выйти на уровень рентабельности. Футбол

Директор "Арены Львов" Евгений Болкун рассказал о проблемах львовского стадиона.

"В первую очередь на таком стадионе, как "Арена Львов", должен иметь постоянную прописку футбольный клуб. Потому что это монофункциональный стадион, чисто футбольный, если бы здесь были беговые дорожки, мы бы привлекали другие спортивные мероприятия, а у нас фактически, кроме футбола, других спортивных событий не происходит. Футбол дает 50% дохода, а остальное зарабатывает коммерческий отдел за счет концертов, симпозиумов, корпоративов и тому подобное.

Сейчас работаем над тем, чтобы эта коммерческая часть составляла не 50%, а 60-70%. Потому что понимаем, что футбольный клуб не в состоянии заплатить столько денег, сколько реально стоит футбольный матч. Если здесь постоянно будет присутствовать футбольный клуб, который бы мог полностью взять в управление этот стадион, конечно, он будет заниматься тем, чтобы тот был на должном уровне, и тогда придется идти на большие затраты.

Найдется ли клуб? На сегодняшний день есть "Верес". Они как бы думают над этим вопросом, имеют такие намерения, но пока это только намерения. Изучают, вникают, смотрят, какие у нас затраты...

Если это будет областной совет или городской, все равно на первых порах потребуется финансовая поддержка от них. На сегодняшний день мы имеем такую ??финансовую поддержку от государства. Нам такая поддержка нужна в размере около 6 млн грн... Очень трудно выйти на уровень рентабельности", - рассказал Болкун.