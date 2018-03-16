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Молодежный чемпионат мира 2019 года пройдет в Польше Польше , а юношеский чемпионат мира (игроки до 17 лет) состоится в Перу. Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) в 2019 году пройдет в, а юношеский чемпионат мира (игроки до 17 лет) состоится в Перу. Фото: politikus.ru Сегодня в Боготе прошел прошло заседание совета ФИФА Польша , юношеский чемпионат мира пройдет в Перу, – приводит слова Инфантино пресс-служба – В 2019 году молодежный чемпионат мира примет, юношеский чемпионат мира пройдет в Перу, – приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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