Чеснаков: К матчу с Динамо заполним барабан до отказа. Футбол

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от встречи с «Динамо», а также рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате.

- В новый год команда вступила без задолженностей - или какие-то хвосты еще тянутся?

- Тянутся. Есть задолженности по зарплате перед теми, кто играет в клубе, и пока не рассчитались до конца с теми, кто уже ушел. Скажем так: вопрос открыт и болюч. В новом году, может быть, одну зарплату получили, да и то неполную.

- Но обещают?

- Обещают нам постоянно: уже привыкли находиться в таком режиме. Что еще остается? Только верить и ждать.

- Раньше говорили, что играть с «Динамо» после «Шахтера» или наоборот - это серийное самоубийство. Или недели на восстановление вполне хватает?

- Раньше еще говорили, что если одну такую удачную игру с грандом сыграл - все эмоции на поле растратил...

- Ничья за удачную игру считается?

- С «Шахтером» и «Динамо» - конечно! Павлов нас всегда в таких случаях предупреждал: «Вы теперь пустые, как барабан… Эмоций никаких не осталось». Но вот то, как мы сейчас проиграли дома «Шахтеру», точно другой случай. Все по делу, никаких вопросов. Стыдно за результат и особенно за игру. Ясное дело - играли против чемпиона, классной команды, но борьбы не навязали вообще. Один гол пропустили - и сразу расклеились, встали.

- Зато эмоции в загашнике остались.

- Да, на «Динамо» постараемся собраться. Заполним барабан до отказа. Тем более, что на восстановление у нас была даже не неделя, а целых девять дней.

- Можно ли сказать, что в матчах с такими соперниками фактор первого гола имеет первостепенное значение?

- Согласен на все сто. Конечно, с фаворитом проще играть на контратаках, когда ты закрываешься и выбегаешь вперед. Ну а если соперник забивает первым, эта тактика уже не работает. Нужно переходить в позиционное нападение, и при такой игре сзади остаются зоны, которые сильные команды используют для своих контратак.

- Поле на вашем клубном стадионе пока больше напоминает бассейн. Однако «Шахтеру» в Полтаве это почему-то не помешало…

- Абсолютно. Но вместе с тем, нужно искренне поблагодарить работников клуба, которые привели поле в подходящее для игры состояние. С «Черноморцем» дома было значительно сложнее: сами помните, какой тогда случился форс-мажор. Ливень полностью залил поле, это был футбол на болоте. Так что тем, кто бился над газоном в такой холод и снег ранней весной перед игрой с «Шахтером», нужно ставить памятник.


Terrikon со ссылкой на СЭ в Украине


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