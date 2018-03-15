Джима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в Холменколлене

Украинка была стопроцентно точна в стрельбе

Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала третьей в спринте на 7,5 км на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене.

Юлия не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. В борьбе за «бронзу украинка на 6 сек. опередила американку Сьюзан Данкли.

Победу одержала трехкратная олимпийская чемпионка словачка Анастасия Кузьмина, которой даже один круг штрафа не помешал на 9 секунд опередить четерехкратную олимпийскую чемпионку белоруску Дарью Домрачеву, которая также, как и Джима, была точна на огневых рубежах.

Остальные участницы сборной Украины выступили неудачно. Анастасия Меркушина, с двумя промахами, была на финише 56-й. Валя Семеренко также допустила на огневых рубежах два промаха и финишировала 65-й. Её сестра – Вита уступила времени Вали 2 сек. и финишировала вслед за ней.

Общие итоги гонки:

KUZMINA Anastasiya (Словакия) 21:31.8 (1+0)] DOMRACHEVA Darya (Беларусь) (0+0) +8.9 ДЖИМА Юлия (Украина) (0+0) +29.2 DUNKLEE Susan (США) (0+0) +35.7 TACHIZAKI Fuyuko (Япония) (0+0) +43.6 HILDEBRAND Franziska (Германия) (0+0) +46.2 YURLOVA-PERCHT Ekaterina (РоSSия) (0+0) +50.3 KAISHEVA Uliana (РоSSия) (1+0) +55.4 FIALKOVA Ivona (Словакия) (0+0) +1:00.4 VITTOZZI Lisa (Италия) (0+1) +1:05.1

59. MЕРКУШИНА АНАСТАСИЯ (Украина) (1+1) +2:29.4

65. СЕМЕРЕНКО Валя (Украина) (0+2) +2:39.4

66. СЕМЕРЕНКО Вита (Украина) (1+2) +2:41.6

Через час в Холменколлене стартует мужская спринтерская гонка на 10 км.