Джима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в Холменколлене

Украинка была стопроцентно точна в стрельбе

Джима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в Холменколлене
Юлия Джима

Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала третьей в спринте на 7,5 км на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене.

Юлия не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. В борьбе за «бронзу украинка на 6 сек. опередила американку Сьюзан Данкли.

Победу одержала трехкратная олимпийская чемпионка словачка Анастасия Кузьмина, которой даже один круг штрафа не помешал на 9 секунд опередить четерехкратную олимпийскую чемпионку белоруску Дарью Домрачеву, которая также, как и Джима, была точна на огневых рубежах.

Остальные участницы сборной Украины выступили неудачно. Анастасия Меркушина, с двумя промахами, была на финише 56-й. Валя Семеренко также допустила на огневых рубежах два промаха и финишировала 65-й. Её сестра – Вита уступила времени Вали 2 сек. и финишировала вслед за ней.

Общие итоги гонки:

  1. KUZMINA Anastasiya (Словакия) 21:31.8 (1+0)]
  2. DOMRACHEVA Darya (Беларусь) (0+0) +8.9
  3. ДЖИМА Юлия (Украина) (0+0) +29.2
  4. DUNKLEE Susan (США) (0+0) +35.7
  5. TACHIZAKI Fuyuko (Япония) (0+0) +43.6
  6. HILDEBRAND Franziska (Германия) (0+0) +46.2
  7. YURLOVA-PERCHT Ekaterina (РоSSия) (0+0) +50.3
  8. KAISHEVA Uliana (РоSSия) (1+0) +55.4
  9. FIALKOVA Ivona (Словакия) (0+0) +1:00.4
  10. VITTOZZI Lisa (Италия) (0+1) +1:05.1
  • 59. MЕРКУШИНА АНАСТАСИЯ (Украина) (1+1) +2:29.4
  • 65. СЕМЕРЕНКО Валя (Украина) (0+2) +2:39.4
  • 66. СЕМЕРЕНКО Вита (Украина) (1+2) +2:41.6

Через час в Холменколлене стартует мужская спринтерская гонка на 10 км.


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