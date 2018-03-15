На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол

УЕФА изучает ситуацию с нарушением «горожанами» правил по взаимодействию с молодыми игроками

Два африканских игрока, Джордж Дэвис и Доминик Одуро, заявили, что играли за "молодёжку" "Манчестер Сити" до достижения 18 лет. По правилам ФИФАУЕФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до достижения ими совершеннолетия.

Ранее за похожие нарушения запретом на трансферы наказывались мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Барселона".

Сейчас УЕФА изучает подобные ситуации в английском клубном футболе и ведёт расследование не только против "Манчестер Сити", но и против лондонского "Челси".

Если вина "горожан" будет доказана, то им грозит то же наказание, что и испанским клубам, т.е. – годичный запрет проводить активную трансферную политику.