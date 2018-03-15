Конте: Месси решил исход нашего противостояния. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение "синих" на "Камп Ноу", отдав должное Лионелю Месси.

- Мы ужасно начали и пропустили уже спустя две минуты после стартового свистка. Однако пытались играть в свой футбол, временами доминировали на поле и имели шансы на взятие ворот. За два матча этого противостояния мы четыре раза попали в каркас ворот, и это удивляет. В споре двух команд за выход в следующую стадию турнира решающую роль сыграл фантастический игрок. Именно Лионель Месси, который забил три мяча и отдал голевой пас на Дембеле, предопределил итоговый результат. Я просто обязан отдать должное Месси. Это величайший игрок. Мы говорим о футболисте, который на протяжении многих лет забивает свыше 60 мячей за сезон. Я был рад, что после матча мне выпала возможность выразить ему признательность. Это экстраординарный, лучший в мире игрок.

Мне жаль проигрывать, но я горжусь самоотдачей своих футболистов, которые оставили все силы на поле. "Челси" необходимо продолжать сражаться в таком же духе и стремиться к победам с желанием биться как команда, - цитирует Конте официальный сайт "Челси".




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