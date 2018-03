ФИФА официально предупредила Грецию об исключении. Футбол

ФИФА официально предупредила Федерацию футбола Греции о возможном исключении из организации и приостановлении участия всех греческих команд в международных турнирах из-за широко распространенного насилия на стадионах.

Причиной предупреждения стало вторжение владельца ПАОКа Ивана Саввиди на поле во время матча с АЕКом из-за не засчитанного гола хозяев. Саввиди при этом вынес с собой огнестрельное оружие.

Из-за инцидента, которому предшествовали несколько подобных случаев с выбеганием на поле во время матчей и столкновений между болельщиками и полицейскими, греческие власти решили приостановить местный чемпионат на неопределенный срок.

Федерация футбола Греции пообещала выступить с заявлением 23 марта, после чего местное правительство, как ожидается, пересмотрит свое решение о прекращении чемпионата.