ФИФА официально предупредила Грецию об исключении. Футбол

ФИФА официально предупредила Федерацию футбола Греции о возможном исключении из организации и приостановлении участия всех греческих команд в международных турнирах из-за широко распространенного насилия на стадионах.

Причиной предупреждения стало вторжение владельца ПАОКа Ивана Саввиди на поле во время матча с АЕКом из-за не засчитанного гола хозяев. Саввиди при этом вынес с собой огнестрельное оружие.

Из-за инцидента, которому предшествовали несколько подобных случаев с выбеганием на поле во время матчей и столкновений между болельщиками и полицейскими, греческие власти решили приостановить местный чемпионат на неопределенный срок.

Федерация футбола Греции пообещала выступить с заявлением 23 марта, после чего местное правительство, как ожидается, пересмотрит свое решение о прекращении чемпионата.

Rambo Takes over Greece, in a FIFA Tournament near you soon. pic.twitter.com/gu6vm5pSro

— Allan Danishbacon (@allankraak) 12 марта 2018 г.


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