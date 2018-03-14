Рио Фердинанд: Юнайтед выглядел как команда незнакомцев. Футбол
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения в ответном матче 1/8 финала турнира с «Севильей» (1:2).
«Манчестер Юнайтед» играл просто ужасно. Я не ожидал такого результата, особенно после уверенной победы над «Ливерпулем».
Они выглядели как команда, где собрались незнакомые друг с другом люди. Они были нервными и осторожными с самого начала поединка. В таких матчах надо брать игру в свои руки, демонстрировать характер. Нужно играть так, чтобы фанаты не замолкали ни на секунду, но на трибунах «Олд Траффорда» вчера был непривычно тихо.
Клубы высочайшего уровня не выбирают, когда играть – они хороши всегда. «Манчестер Юнайтед» мог атаковать, но выглядел командой, которая не собиралась побеждать.
От Алексиса Санчеса осталась лишь тень игрока, которым он был в прошлом. В «Арсенале» он был футболистом, который всех вдохновлял. Здесь же он выглядит как посторонний. В некотором смысле мне жаль его», – цитирует Фердинанда Daily Mail.
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