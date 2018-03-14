Паралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол

18-летний Тарас Радь, победив в биатлонной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, стал самым молодым зимним паралимпийским чемпионом в истории Украины.

Пхенчхан. Золотой финиш Тараса РАДЯ. Фото: paralympic.org

Самым успешным, по крайней мере пока, выдался для наших спортсменов четвертый день на Паралимпиаде в Пхенчхане.

С биатлонного стадиона «Альпензия» они уехали с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами, что позволило Украине сохранить третье место в неофициальном медальном зачете Игр-2018. Всего на счету подопечных Валерия Сушкевича 15 наград (5-4-6), что на две больше, чем у занимающих вторую строчку нейтральных паралимпийцев из РоSSии (5-5-3). Лидировать же продолжают американцы - 17 (6-6-5).

Свою первую паралимпийскую медаль и сразу же золотую завоевал вчера в биатлонной гонке сидя на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами 18-летний Тарас Радь с Тернопольщины. Напомним, что воспитанник Виктора Федорчака был близок к медали и в первый день соревнований в Корее. Он лидировал после первого огневого рубежа в спринте, но промах на втором отбросил его к подножию пьедестала. Тем не менее расстраиваться парень не спешил, дескать лиха беда начало. По-философски, как репетицию перед продолжением борьбы в своем любимом биатлоне, воспринял он и седьмое место в воскресной лыжной гонке на 15 км, блестяще выигранной другим украинцем Максимом Яровым.

Впрочем, именно благодаря своей жизнерадостности и сильному характеру Тарас Радь и оказался там, где он сейчас есть, не по юношески мужественно справившись с потерей ноги в четырнадцать лет. К таким трагическим последствием привело некачественное лечение: ему занесли инфекцию при обработке раны, что в последствии и привело к ампутации (класс LW12). Еще будучи здоровым, он посещал различные секции, играл в футбол и выступал на школьных соревнованиях по легкой атлетике. И несмотря на страшную травму, он стал еще больше времени посвящать спорту

На своем первом же чемпионате мира-2017 Радь завоевал три медали, смело заявив, что в момент когда ему вручили первую, он уже знал, что его главная цель - Паралимпиада.

- Молодость - мой козырь, - подчеркнул тогда Радь, - Думаю, вместе с интенсивными тренировками она поможет мне компенсировать недостаток опыта, который в спорте тоже очень важен.

Вчера, выйдя в на первое место после второго рубежа, Тарас Радь удержал лидерство вплоть до самого финиша, на 1.01,7 опередив также закрывшего все двадцать мишеней американца Дэниела Кноссена.

- Я очень-очень счастлив, - признался в интервью официальному сайту Международного паралимпийского комитета (IPC) Тарас Радь, - Все сложилось именно так, как я хотел. Это доказывает, что совсем молодые люди, как я, также могут показывать высокие результаты на Паралимпиадах.

Если Радь стал самым юным паралимпийским чемпионом в истории Украины, то Оксана Шишкова, выступающая среди спортсменок с нарушением зрения (класс B2) к своей золотой медали шла восемь лет, если не больше. На дебютных Играх в Ванкувере ей не удалось подняться на пьедестал. В Сочи-2014 26-летняя спортсменка из Харькова завоевала четыре бронзы. В Пхенчхане за первые три дня успела дважды примерить статус вице-чемпионки Игр. Серебро в биатлонном спринте и на лыжной пятнашке. И вот, наконец, вчера в гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами, она единственная из шести участниц не допустив ни одного промаха, праздновала долгожданную победу вместе со своим гайдом Виталием Казаковым. Ближайшую соперницу Михалину Лысову из команды НПА украинка опередила на 2.14,9.

Шишкова, - Но благодаря точной стрельбе и хорошему лыжному ходу вышла на первое место и сохранила его до конца - На первых двух кругах я не была лидером, - ответила в своем комментарии сайту IPC, - Но благодаря точной стрельбе и хорошему лыжному ходу вышла на первое место и сохранила его до конца гонки . Я шла к этой победе много лет, но сейчас даже осознать не могу, что я - паралимпийская чемпионка.

Уже третий раз поднялись на пьедестал почета в Корее Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх. Ляшенко, выступающая среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата, добавила в свою коллекцию третью по счету бронзу - в гонке стоя с четырьмя огневыми рубежами на 10 км. Игорь Рептюх теперь имеет коллекцию из всех ценных металлов корейской пробы. К золоту на лыжной двадцатке и бронзе в биатлонном спринте на 7,5 км, он добавил серебро на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами (стоя - класс LW8), уступив всего 6,7 секунды имевшему также один промах в пассиве французу Бенжамену Давье.

Игоря Рептюха официальный сайт IPC, - Но во-первых, мне было очень тяжело сегодня, вчерашняя - Конечно, золото лучше, чем серебро - приводит словаофициальный сайт IPC, - Но во-первых, мне было очень тяжело сегодня, вчерашняя гонка на 20 км отняла много сил. Во-вторых, с учетом того, какой дул ветер, я рад, что сумел ограничиться всего одним промахом. Трасса, к тому моменту, как пришла моя очередь стартовать, была уже очень разбита и покрыта водой. После второго круга лыжи катили все хуже и хуже и мне приходилось бороться буквально за каждый шаг.

Юрий Уткин (B2), гайдом которого является участник Олипиады-2014 Руслан Перехода, уже выступал в Ванкувере и Сочи. Но в первом - остался без медали, а во вторых - ограничился двумя деревянными и серебром в эстафете. Закончился вчерашний день в «Альпензии» двойным подиумом для Украины. В гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами среди спортсменов с нарушением зрения поднялись сразу двое наших биатлонистов. Для 21-летнего Александра Казика (класс B1, гайд Сергей Кучерявый) Игры в Пхенчхане стали дебютными, а серебро соответственно первой паралимпийской наградой. А вот 27-летний(B2), гайдом которого является участник Олипиады-2014 Руслан Перехода, уже выступал в Ванкувере и Сочи. Но в первом - остался без медали, а во вторых - ограничился двумя деревянными и серебром в эстафете.

- Эта бронза для меня на вес золота, - подчеркнул Уткин, - Потому что это моя первая личная медаль за три Паралимпиады. Я на седьмом небе от счастья.