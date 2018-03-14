Хайнкес: в Лиге чемпионов нужно всегда показывать лучшую игру. Футбол

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес - перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Бешикташем" (fcbayern.com).

...опасности дисквалификации отдельных игроков: "Этот момент я особенно подчеркивал в беседе с футболистами. В 2013 году в полуфинале в Барселоне пять футболистов висели на карточках, но никто в итоге не получил. Игроки должны быть очень дисциплинированы и не поддаваться на провокации. Я не буду никого оставлять на скамейке из-за возможной дисквалификации".

...о потенциале для дальнейшего развития: "Из своего опыта я знаю, что в Лиге чемпионов нужно всегда показывать свою лучшую игру. Мы доминируем в Бундеслиге, у нас огромный отрыв. Тем не менее мы все равно подходим к каждому матчу с предельной концентрацией, на тренировках работаем очень усердно. Но всегда есть вещи, которые можно улучшить. Завтра нам будет противостоять соперник топ-уровня, к которому мы готовились соответствующим образом. Мои игроки очень стараются на тренировках, но процесс совершенствования требует времени".


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