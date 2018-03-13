"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов

Поскольку первая игра в Харькове завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1, дальше проходит "Рома" за счет гола, забитого на поле соперника.Напомним, на групповом этапе "Шахтер" с 12 очками обошел "Наполи" и "Фейеноорд", но уступил "Манчестер Сити".
Лучший результат украинского клуба в ЛЧ - четвертьфинал в 2011 году, где "Шахтер" уступил "Барселоне".
Финал нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
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