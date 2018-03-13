"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов

Ответный матч в Риме завершился со счетом 0:1.

"Шахтер" не сумел пройти итальянскую "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник чемпион Украины уступил в ответном матче в Риме со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий "Ромы" Эдин Джеко, передает Интерфакс-Украина.

Эдин Джеко, 1:0 Рома – Шахтер 1:0 pic.twitter.com/AVTtz8XVfO

— SportArena (@sportarenacom) 13 марта 2018 г.

Поскольку первая игра в Харькове завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1, дальше проходит "Рома" за счет гола, забитого на поле соперника.Напомним, на групповом этапе "Шахтер" с 12 очками обошел "Наполи" и "Фейеноорд", но уступил "Манчестер Сити".

Лучший результат украинского клуба в ЛЧ - четвертьфинал в 2011 году, где "Шахтер" уступил "Барселоне".

Финал нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".


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