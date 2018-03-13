"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов

Ответный матч в Риме завершился со счетом 0:1.

"Шахтер" не сумел пройти итальянскую "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА .

Во вторник чемпион Украины уступил в ответном матче в Риме со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий "Ромы" Эдин Джеко, передает Интерфакс-Украина.

Поскольку первая игра в Харькове завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1, дальше проходит "Рома" за счет гола, забитого на поле соперника.Напомним, на групповом этапе "Шахтер" с 12 очками обошел "Наполи" и "Фейеноорд", но уступил "Манчестер Сити".

Лучший результат украинского клуба в ЛЧ - четвертьфинал в 2011 году, где "Шахтер" уступил "Барселоне".