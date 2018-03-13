Украина отказывается от участия во всех турнирах на территории РФ

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил "СЭ", что его государство временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории РоSSийской федерации. Ранее ФБУ объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который также пропустят США , Канада и Чехия.

– Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень, – сказал Брынзак. – Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в РоSSии.

– Получается, Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории РФ?

– Пока так. А дальше посмотрим.

– Что должно произойти, чтобы ваш бойкот был снят?

– Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в РоSSию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится.