Гюнеш: скучный футбол - это оскорбление болельщиков

Некоторые футбольные и жизненные мудрости от тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша.

"Если хочешь быть чемпионом, то и живи, как чемпион. Поведение, манеры, речь, рабочие привычки и стиль игры должны соответствовать.

Когда идешь в кино, тебе должно быть интересно. Если ты пошел на бездарный, скучный фильм, ты зря потратил время. Взять болельщика, который идет на футбол. Он тратит приличные деньги, хочет получить удовольствие. Но если ты пасуешь мяч туда-сюда и не атакуешь, ему скучно. Это оскорбление работы тренера и пришедших на матч болельщиков.

Репутация, статус и деньги - это не навсегда. Важно быть хорошим человеком и не терять лицо.

Каждому есть что сказать о футболе. Поэтому я уважаю любую критику. В моем понимании, критиком может быть и ребенок, и эксперт. Только не надо вести себя так, будто это вы работаете тренером. Указывать путь вполне достаточно".