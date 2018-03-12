Кузнецов определился со списком игроков, вызванных на матчи элит-раунда Евро-2018. Футбол
14 марта начнется сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2001 года рождения), посвященный подготовке к выступлению в элит-раунде Евро-2018.
Стал известен список футболистов, которые будут защищать цвета сборной Украины в элит-раунде юношеского чемпионата Европы Главный тренер команды Олег Кузнецов остановил свой выбор на следующих исполнителях.
Вратари - Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер").
Защитники - Алан Аусси, Кристиан Биловар, Николай Ярош (все - "Динамо"), Роман Якуба ("Шахтер"), Владислав Мудрик, Артем Данилюк (оба - УФК "Карпаты").
Полузащитники - Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Викентий Волошин, Роман Бодня (все - "Динамо"), Константин Гуров, Михаил Мудрик, Андрей Чирук (все - "Шахтер"), Денис Подручный ("Смена-Оболонь"), Иван Желизко ("Карпаты"), Иван Литвиненко ("Днепр-1").
Нападающие - Иван Дероган ("Динамо"), Даниил Сикан (УФК "Карпаты").
Напомним, что сборная Украины U-17 в Чехии поспорит за выход в шестнадцать лучших, которые соберутся в финальной части турнира в мае 2018 года в Англии, с действующим чемпионом Европы в этой возрастной категории - сборной Испании (21 марта), а также с командами Сербии (24 марта) и Чехии (27 марта). Путевки в финал получат победители восьми групп и семь лучших вторых сборных.
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