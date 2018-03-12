Кузнецов определился со списком игроков, вызванных на матчи элит-раунда Евро-2018. Футбол

14 марта начнется сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2001 года рождения), посвященный подготовке к выступлению в элит-раунде Евро-2018.

Стал известен список футболистов, которые будут защищать цвета сборной Украины в элит-раунде юношеского чемпионата Европы Главный тренер команды Олег Кузнецов остановил свой выбор на следующих исполнителях.

Вратари - Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники - Алан Аусси, Кристиан Биловар, Николай Ярош (все - "Динамо"), Роман Якуба ("Шахтер"), Владислав Мудрик, Артем Данилюк (оба - УФК "Карпаты").

Полузащитники - Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Викентий Волошин, Роман Бодня (все - "Динамо"), Константин Гуров, Михаил Мудрик, Андрей Чирук (все - "Шахтер"), Денис Подручный ("Смена-Оболонь"), Иван Желизко ("Карпаты"), Иван Литвиненко ("Днепр-1").

Нападающие - Иван Дероган ("Динамо"), Даниил Сикан (УФК "Карпаты").

Напомним, что сборная Украины U-17 в Чехии поспорит за выход в шестнадцать лучших, которые соберутся в финальной части турнира в мае 2018 года в Англии, с действующим чемпионом Европы в этой возрастной категории - сборной Испании (21 марта), а также с командами Сербии (24 марта) и Чехии (27 марта). Путевки в финал получат победители восьми групп и семь лучших вторых сборных.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убитьОлимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить
НБА: результаты матчей 6 мартаНБА: результаты матчей 6 марта
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
Блок рекламы


Похожие новости
Иньеста может сыграть с Челси. ФутболИньеста может сыграть с Челси. Футбол
Франков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО)  . ФутболФранков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО)  . Футбол
Максимов: украинское дерби? Можно и так сказать. ФутболМаксимов: украинское дерби? Можно и так сказать. Футбол
Леоненко: устал говорить про глупые карточки Гармаша и Хачериди. ФутболЛеоненко: устал говорить про глупые карточки Гармаша и Хачериди. Футбол
ФФУ задумалась о введении видеоповторов в официальных матчах внутреннего календаря. ФутболФФУ задумалась о введении видеоповторов в официальных матчах внутреннего календаря. Футбол
Вербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. ФутболВербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. Футбол
Сергей Морозов: Шахтеру нужно обязательно забивать в Риме. ФутболСергей Морозов: Шахтеру нужно обязательно забивать в Риме. Футбол
Вернидуб: Обидно, что не выиграли. ФутболВернидуб: Обидно, что не выиграли. Футбол
Маротта: Футбол критикуют, но в нем есть ценностиМаротта: Футбол критикуют, но в нем есть ценности
Бойчишин: Ничего не оставалось, как пойти ва-банк. ФутболБойчишин: Ничего не оставалось, как пойти ва-банк. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости