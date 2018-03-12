Кузнецов определился со списком игроков, вызванных на матчи элит-раунда Евро-2018. Футбол

14 марта начнется сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2001 года рождения), посвященный подготовке к выступлению в элит-раунде Евро-2018.

Стал известен список футболистов, которые будут защищать цвета сборной Украины в элит-раунде юношеского чемпионата Европы Главный тренер команды Олег Кузнецов остановил свой выбор на следующих исполнителях.

Вратари - Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники - Алан Аусси, Кристиан Биловар, Николай Ярош (все - "Динамо"), Роман Якуба ("Шахтер"), Владислав Мудрик, Артем Данилюк (оба - УФК "Карпаты").

Полузащитники - Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Викентий Волошин, Роман Бодня (все - "Динамо"), Константин Гуров, Михаил Мудрик, Андрей Чирук (все - "Шахтер"), Денис Подручный ("Смена-Оболонь"), Иван Желизко ("Карпаты"), Иван Литвиненко ("Днепр-1").

Нападающие - Иван Дероган ("Динамо"), Даниил Сикан (УФК "Карпаты").