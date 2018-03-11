Вернидуб: Обидно, что не выиграли. Футбол

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб о прошедшем матче против «Мариуполя»:

- Хорошая игра была. Обидно, что не выиграли. Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Так бывает. Вторую игру нам не везет. С тем же «Динамо» показали отличный футбол, но проиграли 3:2. Значит, не наработали на победу. Есть еще 9 туров. Будем двигаться вперед. Спасибо ребятам за игру. То, что не забили пенальти – такое бывает. Не только Силас не забивал. Харатин тоже не забивал и в других чемпионатах у нас были проблемы. Пенальти – это лотерея.

Здорово сыграл Худжамов. Он опытный и очень хороший вратарь. Да и до одиннадцатиметрового удара он два мяча вытащил, после ударов головой. Это говорит о том, что Рустам работает и не стареет. То же самое могу сказать и о Вячеславе Чечере. Они показывают пример молодежи. Показывают, как нужно выходить и играть.

- Если смотреть на турнирную таблицу, то сегодня играли 4-я и 6-я команды чемпионата. Не знаю, какое ваше мнение, но с трибуны матч не очень смотрелся, а ведь это команды, претендующие на выход в Лигу Европы.
- Сложно говорить. У каждого свой взгляд. То, что я увидел в первом тайме, мне понравилось. Была достаточно хорошая игра. Мы полностью контролировали ход событий. У Громова было два момента. Момент у Иури. Пенальти не забили. Четыре момента – это достаточно. Игра была быстрая. У вас очень сильная атака. Борячук, Чурко, Болбат, Тотовицкий – хорошие футболисты. Мы не дали им разбежаться и грамотно сыграли в защите. Если дать им разбежаться, то будут проблемы у любой команды, в том числе у «Динамо» и «Шахтера».

Во втором тайме встреча была равной, и моментов не было, так как никто не хотел проигрывать. Плюс поле «поплыло» после первой половины игры. Но оно было одинаковым как для нас, так и для «Мариуполя».

Нужно сесть, просмотреть игру еще раз, а потом сделать выводы и указать ребятам на то, что получилось, а что нет. Мне лично первый тайм понравился. Фарт был не на нашей стороне. Если бы забили, то, думаю, довели бы игру до логического завершения.

0:0 – это закономерный результат. Команды не хотят проигрывать. Каждый хочет занять в шестерке то место, которое даст право сыграть в Лиге Европы.

- Что изменилось по сравнению с прошлым матчем, когда «Мариуполь» уступил 2:5?
- Перестали вешать билборды «интересные» в стороны соперников. Это сыграло на пользу «Мариуполю». Меньше нужно насмешек, а больше футбола. Тогда все станет на свои места. Мы не шоумены. Шоу должны показывать те, кто на поле.


Terrikon со ссылкой на ФК "Заря"


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